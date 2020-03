Jugendstil und Art Déco in Brüssel

Eines davon ist die Quincellerie, ein Bauwerk in reinstem Jugendstil, das früher ein Eisenwarengeschäft war. Wer den Jugendstil liebt, ist in Brüssel richtig. Oder eher die Art Nouveau, wie der Jugendstil in Belgien, Frankreich, Italien und England bezeichnet wird. Die meisten dieser Häuser sind allerdings in Privatbesitz und daher nicht öffentlich zugänglich.

Doch einmal im Jahr, an drei Wochenenden im März, öffnen in Brüssel etliche Privatleute ihre Art-Nouveau-Häuser für die Allgemeinheit. Dann können Besucher die Gebäude erkunden, die nicht zu Museen umfunktioniert worden sind. BANAD heißt dieses Türeöffnen und ist die Abkürzung für "Le Brussels Arts Nouveau & Art Déco".

Autorin: Simone Hamm

Redaktion: Lioba Werrelmann