Deutsche Scheu vor Ausgangssperren

Es ist nicht eben leicht, die Logik der Bundes-Notbremse zu verstehen. Das gilt vor allem für die Ausgangsbeschränkungen. Man soll nicht das tun, was erwiesenermaßen das Gesündeste ist: Rausgehen. Aber nicht wegen des Rausgehens, sondern weil der Gesetzgeber argwöhnt, dass die Bürger rausgehen, um reinzugehen. Sich also in Wohnungen mit anderen zu treffen.

Andere zeigen: Ausgangsbeschränkungen können helfen

Warum man jetzt allerdings bis 24 Uhr spazieren gehen darf, erschließt sich mir nicht so recht. Um den Abend in fröhlicher Runde bei Freunden zu verbringen und bis Mitternacht wieder zu Hause zu sein? Oder um rechtzeitig zur Übernachtungsparty anzukommen? Arg rätselhaft das Ganze.

Immerhin: Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass Ausgangsbeschränkungen – zusammen mit anderen Maßnahmen - wirken können. Portugal und Großbritannien werden gerne als Beispiele genannt. In Großbritannien allerdings war Rausgehen prinzipiell verboten, rund um die Uhr. Wenn das Ziel ein Privatbesuch war. Das ist dann schon etwas anderes.

Historische Erfahrung steckt uns in den Knochen

Wir Deutschen reagieren auch auf weitaus laxere Einschränkungen offensichtlich viel empfindlicher als andere. Und das hat Gründe. Wir haben die Erinnerung an zwei Zwangsregime auf dem Buckel, in denen Freizügigkeit nicht so ohne weiteres garantiert war. Zwar leben kaum noch Menschen, die den Nazistaat selbst miterlebt haben. Aber das kollektive Gedächtnis weiß, wie kontrolliert und gegängelt das Leben im zwölf Jahre währenden tausendjährigen Reich war.

Die Erinnerung an die DDR ist dagegen bei vielen noch sehr lebendig. Zwar gab es auch in der DDR Freizügigkeit, allerdings nur „innerhalb des Staatsgebietes der Deutschen Demokratischen Republik“. So Artikel 32 der DDR-Verfassung. Und auch diese Freizügigkeit wurde streng reglementiert.

Maßnahmen ergeben sich aus Grundgesetz

Es herrscht also unter den Deutschen ein besonderes Feingefühl, wenn es um die Freizügigkeit nach Artikel 11 des Grundgesetzes geht. Das ist ein Grundrecht, gehört also zu den besonders geschützten Verfassungswerten. Das freilich auch eingeschränkt werden kann, zum Beispiel „zur Bekämpfung von Seuchengefahr“. Das steht auch im Grundgesetz.

Uns ist also nicht zu helfen: Wir müssen bei allem Unbehagen, bei aller gut begründeten Feinfühligkeit, bei aller Kritik an Ungereimtheiten da durch, um endlich dieses grässliche Virus zu besiegen. Denn auch das ergibt sich aus dem Grundgesetz.