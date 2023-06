Auch die Hörerinnen und Hörer können sich beteiligen: Was muss überdacht, was neu gedacht werden? Welche Ideen haben Sie, damit der gesellschaftliche, politische, generative, kulturelle Wandel in unserer Gesellschaft gelingen kann?

Schreiben Sie Ihre Gedanken per E-Mail an philo@wdr.de.

Der philosophische Tag findet wieder in Kooperation mit dem internationalen Philosophiefest – der Philcologne (6. bis 13.06.2023) – statt. Alle Informationen zu einzelnen Veranstaltungen und Tickets der Philcologne sind dort auf der Seite zu finden.