Die lange Nacht der Philosophie

Susanne Schmetkamp und Bernhard Schlink | 21-22 Uhr

Die Frage "Kann ich wissen, was du fühlst?" ist in Beziehungen seit jeher zentral – und gewinnt derzeit auch politisch an Brisanz. Der Schriftsteller und Jurist Bernhard Schlink – bekannt vor allem durch "Der Vorleser", kürzlich ist sein Roman "Abschiedsfarben" erschienen – diskutiert mit der Philosophin Susanne Schmetkamp über die Grenzen und Möglichkeiten von Empathie und Einfühlung. Susanne Schmetkamp leitet eine Forschungsgruppe zur Ästhetik und Ethik der Aufmerksamkeit an der Universität Fribourg in der Schweiz. Moderatorin der Veranstaltung ist Svenja Flaßpöhler.