Was Trends für unser Leben bedeuten

Alle Lebensbereiche, die eine Entwicklung durchlaufen, werden von Trends erfasst. Also letztlich das ganze Leben, denn alles, was lebendig ist, entwickelt sich. Aber wie stellen wir fest, ob aus einer Entwicklung ein Trend wird? Und welche Bedeutung haben Trends für uns? Sind es kurzlebige Erscheinungen oder beeinflussen sie unser Leben tiefgreifend, als so genannter Megatrend, wie zum Beispiel die Globalisierung?

Getränke wie Wildberry Lillet, schweigen beim Friseur, englische Wörter oder kleinere Wohnungen: Trends erfassen nahezu alle Lebensbereiche. Denn alles, was lebt, entwickelt sich – und wohin es sich entwickelt, das ist der Trend.

Manchmal entstehen Trends spontan, unvorhergesehen und manchmal geplant wie etwa in der Mode, wo sogar Trendsucher zum Einsatz kommen. Die Mode ist der klassische Tummelplatz von sich schnell abwechselnden Trends, ebenso schnellebig geht es in den sozialen Netzwerken zu.

Trends können unser Leben bereichern, dienen aber auch der Orientierung und dem besseren Verständnis der Welt. Trendforscher machen auf prägende Entwicklungen aufmerksam, die bei Entscheidungen zu berücksichtigen sind. So wirken Trends auf alle – selbst auf die, die sie ablehnen.

Autor: Walter Muffler

Redaktion: Beate Wolff