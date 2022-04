Alternative Soja? – Matthias Krön

Die Soja-Bohne ist der Schlüssel zur Bewältigung vieler aktueller Probleme – davon ist Matthias Krön überzeugt. Als Präsident des Vereins "Donau Soja" setzt er sich daher seit Jahren für einen regionalen und gentechnikfreien Anbau von Soja in Europa ein. Der Anbau in Europa würde seiner Meinung nach nicht nur viele Probleme des Soja-Anbaus in Südamerika lösen. Es wäre auch gut für die europäische Landwirtschaft, die Umwelt würde geschont durch die Verringerung von Transportkosten und die proteinreiche Pflanze ist gut für die Gesundheit der Menschen.

Was dieser Entwicklung entgegensteht, was sich an der derzeitigen Situation ändern muss und wie genau die Soja-Bohne welche Probleme unserer Zeit lösen könnte – darüber spricht Matthias Krön mit Achim Schmitz-Forte.

Redaktion: Jessica Eisermann

Buchtipp

Matthias Krön (2022): Eine Bohne rettet die Welt: Warum die Billigfleisch-Ära zu Ende geht und was Soja damit zu tun hat. Ecowin Verlag: Salzburg, München. 182 Seiten. ISBN 978-3-7110-03141-0 (erscheint 14. April)