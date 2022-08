Bunkeranlagen – trügerischer Schutz?

Der Krieg in der Ukraine zeigt eindrücklich, wie hilflos zivile Ziele einem Aggressor ausgeliefert sind. Wenn die Luftverteidigung gegen Raketen und Bomben nicht funktioniert, bleibt den Bürgern nur die Flucht in Schutzräume und Bunker. In Deutschland wurde die Wartung und Instandhaltung von Bunkeranlagen nach Ende des Kalten Krieges beendet, der Zivilschutz auf ein Minimum zurückgefahren. Doch Experten bezweifeln, ob Bunker angesichts heutiger Waffensysteme überhaupt einen wirksamen Schutz bieten.

Bunkermuseum Hagen

Im Bunkermuseum in Hagen kann man hautnah nacherleben, wie sich Menschen fühlten, die tagelang in einem Schutzraum eingesperrt waren: schwere Stahltüren, die das Innere abschirmen, Duschen zur Dekontamination, endlose Gänge mit Etagenbetten, Reihen von Toilettenschüsseln. Überlebende berichten von traumatischen Erlebnissen: eingepfercht auf engstem Raum, Atemnot, Dunkelheit, das Dröhnen von Flugzeugen und die Detonation von Bomben. Die Angst war ein ständiger Begleiter.

Autor: Tom Daun

Redaktion: Beate Wolff