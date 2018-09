Schecks Bücher – Katherine Mansfield: Glück (75/100)

Bevor ich mich in die Literatur von Katherine Mansfield verliebte, verliebte ich mich in ihre Biographie. Diese Annäherungsweise an Autoren ist zu Recht verpönt – natürlich sollte gefälligst das Werk und nicht das Leben uns Leserinnen und Leser faszinieren. Aber im Fall von Katherine Mansfield mache ich gern eine Ausnahme: Neuseeländerin, geboren 1888, bisexuell, ihr Vater ein mit Midas-Fortune ausgestatteter Unternehmer und Bankier, ihre snobistische Mutter hat sie enterbt, nachdem sie ihr auf die Schliche einer lesbischen Liebschaft gekommen ist. Mansfields erste große Liebe war eine Maoriprinzessin. Später wurde sie unehelich schwanger und verlor das Kind während eines Kuraufenthalts im bayrischen Bad Wörishofen, als sie versuchte, ihren Koffer auf den Schrank zu wuchten. Überhaupt hat Katherine Mansfield die längste Zeit ihres kurzen Erwachsenenlebens aus dem Koffer gelebt. Nachdem sie die Familie zusammen mit ihren drei Schwestern 1908 nach London schickte, um eine Lady zu werden, setzte sie sich sehr bald in den Kopf, daß sie lieber Schriftstellerin werden wollte. Verheiratet mit John Middleton Murry, der sich nach ihrem frühen Tod an Tuberkulose an ihr bereicherte. Befreundet mit D.H. Lawrence und Virginia Woolf, die drei Tage nach Katherine Mansfields Tod am 13. Januar 1923 in ihrem Tagebuch notiert:

Ich war eifersüchtig auf ihre Kunst zu schreiben - die einzige, auf die ich je eifersüchtig gewesen bin.

Das Leben der Katherine Mansfield schreit nach Verfilmung. Als Schriftstellerin war sie eine Meisterin der Kurzgeschichte, der schlaglichtartigen Erhellung von Charakteren in einem prägenden Moment ihres Lebens, des aussagekräftigen Portraits von Menschen in einer Schlüsselsituation. Die Kürze ihrer Texte bedeutet nicht, daß sie vor großen Themen zurückschreckt. Zum Beispiel in ihrer Erzählung "Glück", die auch hundert Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung 1918 nichts von ihrer Eindringlichkeit verloren hat. Macht Aufklärung traurig? Ist Unwissen tatsächlich Glück, wie das englische idiom "ignorance is bliss!" behauptet, das Katherine Mansfield zum Titel ihrer Kurzgeschichte "Bliss" inspirierte? Mag sein, daß nur die geistig Armen selig sind, die Hauptfigur von "Glück" ist zu Beginn der Erzählung tatsächlich glückselig:

Obwohl Bertha Young dreißig war, kannte sie noch Augenblicke wie diesen, wo sie Lust hatte, lieber zu rennen statt zu gehen, auf dem Bürgersteig herumzutanzen, Reifen zu treiben, etwas in die Luft zu werfen und aufzufangen oder stillzustehen und zu lachen – über nichts – einfach über nichts.

Was kann man auch tun, wenn man dreißig ist und an der eigenen Straßenecke plötzlich von einem Glücksgefühl, von einem Gefühl reinen Glücks überwältigt wird, als hätte man plötzlich einen leuchtenden Schnitz Nachmittagssonne verschluckt und als brennte es einem in der Brust und jagte einen kleinen Funkenregen durch den ganzen Körper, bis in jeden Finger und Zeh …?