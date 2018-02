Papierrestaurator in der Mongolei

Derzeit wird in einem der wichtigsten mongolischen Klöster ein Restaurierungsprojekt durchgeführt. Das Land war lange chinesisch und russisch besetzt und die Religion der Bevölkerung war unerwünscht, viele Mönche wurden ermordet, ihre Klöster geschlossen. Deshalb wurden religiöse Texte oft von Nomaden versteckt. Nach der Demokratisierung wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Texte herauszuholen, damit sie bearbeitet und ausgestellt werden können, was auch gemacht wurde. Aber so entstand die Notwendigkeit, dass Papierrestauratoren sich um die alten Bücher und Schriften kümmern. Dirk Ferlmann bildet sie aus und unterstützt sie in ihrer Arbeit. Es gilt, das kulturelle Erbe des Landes zu retten.



Redaktion: Gundi Große