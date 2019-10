Die Psychologie des Wohnens

Zeige mir, wie Du wohnst, und ich sage Dir, wer Du bist: Wenn Uwe Linke eine Wohnung betritt, weiß er meist innerhalb kurzer Zeit, ob sie von einem Mann oder einer Frau bewohnt wird. In einem Männerhaushalt spielt häufig Technik eine große Rolle. Dekoartikel, Blumen und viel Farbe dominieren dagegen in Wohnungen, die Frauen eingerichtet haben. Insgesamt sei der Spaß- und Lustfaktor beim Themen Wohnen hierzulande sehr hoch – und lasse oft wenig Raum für ökologisches Bewusstsein. Dass etwa Möbel zum Spottpreis in Fernost produziert und um die halbe Welt gekarrt werden müssen und die Individualisierung unseres Lebens einen extrem hohen Energieverbrauch zur Folge hat, gerät dabei schnell einmal aus dem Blickfeld.