Der Astronom Johannes Kepler – Ulinka Rublack

Die Geschichte des Astronomen Johannes Kepler und seiner Familie war geprägt von Gegensätzen und Umbrüchen, die ein beispielhaftes Bild der Frühen Neuzeit liefern: nobelpreiswürdige Naturwissenschaft und Hexenglaube, Landsknechtstum und biederes Handwerk, Pfarrershaushalt und Witwenschaft. All das trifft in ihr aufeinander und gerät in Konflikt. Damit wird sie zu einem Spiegelbild jener Epoche, in der neue Weltbilder auf alte Glaubensüberzeugungen stoßen, sich Rationales mit Irrationalem vermischt und sich Jahrzehnte kriegerischer Auseinandersetzungen ankündigen.

Prof. Ulinka Rublack, Historikerin und Autorin

Prof. Ulinka Rublack gilt als führende Kulturhistorikerin der Reformationsepoche und der Renaissance. Für ihr 2015 in England und 2018 auch in Deutschland erschienenes Buch "Der Astronom und die Hexe" wurde Ulinka Rublack mit dem "Preis des Historischen Kollegs" ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die in Deutschland an Historiker*innen vergeben wird.

Buchtipp

Ulinka Rublack: Der Astronom und die Hexe – Johannes Kepler und seine Zeit. Stuttgart: Klett-Cotta 2018. 409 Seiten, ISBN: 978-3608981261.

Redaktion: Gundi Große