Unter der Wasseroberfläche

Fotograf Tobias Friedrich

Etwa 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Jedes Jahr gelangen 4,8 – 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere, konkret heißt das, dass drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht. Die Tiere sterben weil sie unter anderem Plastik für ihre übliche Nahrung halten. Tobias Friedrich will mit seinen Bildern die Schönheit der Unterwasserwelt zeigen und damit auch wie schützenswert diese Welt doch ist. Tobias Friedrich erzählt, wann seine Begeisterung für das Tauchen und die Unterwasserwelt begann und wie sie ihn heute durch sein Leben begleitet. Und wie es ist, den beheimateten Tieren der Ozeane so nah zu sein.

Buchtipp

Geheimnisvolle Schönheiten – Meeresbewohner im Dunkel / Tobias Friedrich / TERRA MATER BOOKS Verlag / 35 Euro / Erscheinungsdatum: 20.05.2020