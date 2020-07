Corona-Krise: Frauen leiden besonders – Sybille Fezer

Die Zahl der Frauen, die bei Hilfstelefonen anrufen, ist während des Corona-Shutdowns in vielen Ländern deutlich angestiegen. Ein Indiz dafür, dass die Gewalt gegen Frauen in der Krise zugenommen hat. Sybille Fezer, Vorstandsmitglied von medica mondiale, berichtet von ähnlichen Situationen an unterschiedlichen Orten: In Bosnien drohten Männer ihren Frauen damit, sie während des Lockdowns auf die Straße zu setzen. Frauen in Liberia konnten wegen der Corona-Regeln nicht mehr am Dorfleben teilnehmen oder auf den Markt gehen. Und waren dadurch ihren Männern noch ausgelieferter als zuvor. Auch das Gesundheitsrisiko für Frauen habe zugenommen, sagt die Sozialarbeiterin: Routineuntersuchungen, zum Beispiel bei Schwangerschaften, konnten in vielen Ländern nicht mehr gemacht werden.

Sybille Fezer ist sich sicher: Jede Krise bringt Ungleichheiten ans Tageslicht, die unter der Oberfläche sowieso schon da waren. Und das gilt auch für Deutschland.

Redaktion: Julia Lührs