Die Aura von Sportprofis

"Wir bräuchten dringend neue Gesichter, die die Sportart in die nächste Generation transportieren" , sagt der 45-Jährige in der WDR 5 Redezeit. "Man kann so etwas nicht künstlich erzeugen. Keine Marketingagentur kann Stars bauen." Das sei auch in anderen Sportarten so. Es liege an der Aura, die ein Franz Beckenbauer, Boris Becker oder Dirk Nowitzki haben, findet er.