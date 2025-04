Psychische Hilfe für Kinder – Silvia Schneider

Psychische Erkrankungen gehören heute zu den häufigsten Krankheiten. Mehr als ein Drittel aller Menschen in Deutschland ist im Laufe des Lebens betroffen – die Wurzeln liegen oft in frühen, belastenden Erlebnissen. "Wir müssen so früh wie möglich mit Therapien beginnen – nicht erst, wenn Menschen als Erwachsene jahrelang gelitten haben", sagt die Psychologin Silvia Schneider aus Bochum.

Deshalb setzt sich die Leiterin des Bochumer Standorts des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit (DZPG) besonders für Kinder und Jugendliche ein. Sie möchte psychische Erkrankungen entstigmatisieren. Viele Menschen, besonders auch Kinder, fürchten sich davor abgestempelt zu werden. Das sei nicht nur unnötig, sondern mache alles nur noch schlimmer, wenn Hilfe deshalb zu spät in Anspruch genommen werde.

Redaktion: Julia Lührs