Die Folgen der Pandemie für Kinder – Silke Fokken

Rund 14 Millionen Kinder und Jugendliche wurden plötzlich in den Lockdown mit ihren Eltern geschickt. Vorbereitet war darauf niemand. Während in den folgenden Wochen und Monaten ausgiebig über die Auswirkungen von Corona auf Wirtschaft und Kultur, auf Rentner und Arbeitende diskutiert wurde, gerieten die Sorgen und Nöte der Jungen und Jüngsten völlig aus dem Blick.

Am 26. Februar 2021 kursierte ein Video im Netz: Darin zu sehen war ein Jugendlicher, der vor der Kontrolle der Polizei im Hamburger Jenisch-Park Reißaus nahm. Die Polizei verfolgte den jungen Mann querfeldein mit einem Polizeiwagen und zwei Beamten zu Fuß. Der Grund: Der Jugendliche habe mehrfach gegen Corona-Auflagen verstoßen. Das Video ging viral, weil es zeigte, wie Jugendliche dem Stress und Druck durch Corona entflohen und entwicklungsbedingt nach Kontakt und Austausch suchten – was Politik und Ordnungskräfte so nicht vorgesehen hatten. Hilfen für Kinder und Jugendliche galten im Corona-Management lange als lässlich.

Die Journalistin Silke Fokken, die beim Magazin Der Spiegel arbeitet, untersucht in ihrem Buch "Krisenkinder", wie die Jüngsten der Gesellschaft emotional auf den Ausnahmezustand reagierten. Sie hat mit Kinder und Jugendlichen, mit Eltern, mit Lehrern, aber auch mit Medizinern und Psychotherapeuten gesprochen. Was dabei herauskommt, ist nicht nur ein erschütterndes Bild jugendlichen Leidens an den Folgen der Pandemie, sondern auch eine fundierte Kritik am deutschen Bildungssystem.

Redaktion: Jessica Eisermann

Buchtipp

Silke Fokken (2022): Krisenkinder. Wie die Pandemie Kinder und Jugendliche verändert hat und was sie jetzt brauchen. DVA Sachbuch: München. 416 Seiten. ISBN 978-3-421-04895-0 (erscheint am 21. März 2022).