Philosophie für alle – Siegfried Reusch

Siegfried Reusch, Chefredakteur des Philosophiemagazins "Der blaue Reiter"

In einem Umschlag steckten 10.000 D-Mark. Ein Professor der Universität Ulm, den Siegfried Reusch eigentlich kaum kannte, stellte das Startkapital für die erste Ausgabe eines Magazins zur Verfügung, auf Basis eines Grobkonzepts, das Reusch im wahrsten Sinn des Wortes mehr oder minder ins Blaue hinein entwickelt hatte. So entstand das erste bekannte Magazin für Philosophie "Der blaue Reiter". Philosophie für alle und gut nachvollziehbar? Heute ist das selbstverständlich, damals war es ein Experiment – und ein Wagnis. Für den Vater dreier Kinder ist Philosophie die Frage nach dem "Warum?" – Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern zu hinterfragen. Auch dann, wenn es ungemütlich wird. Das probateste Mittel dazu, so Reusch: Die Freude am Denken. Dass "Der blaue Reiter" dereinst 25 Jahre alt werden würde, hätte Siegfried Reusch sich vor einem Vierteljahrhundert nicht träumen lassen. Auch nicht, dass der Verlag Bücher veröffentlichen und zwei Angestellte finanzieren würde. Für ihn selbst ist dieser Job ein Nullsummenspiel, die Publikationen spielen gerade genug Umsatz ein, um keinen Verlust zu machen. Das Startkapital hat er inzwischen zurückgezahlt – eine Ehrensache.

Redaktion: Gundi Große