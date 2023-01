Deutschland verstehen lernen – Samer Tannous

Samer Tannous war zehn Jahre lang Dozent an syrischen Universitäten in Damaskus und Hama, lebte in einem Haus mit Garten. Vor sieben Jahren wanderte er mit seiner Frau und den zwei Töchtern nach Deutschland aus. Geholfen beim Familiennachzug hat sein Bruder, ein Zahnarzt in Rotenburg an der Wümme. Bei ihm wohnte die Familie zunächst. Binnen drei Monaten brachte Samer Tannous sich selbst Deutsch bei. Inzwischen ist der syrische Familienvater im niedersächsischen Rotenburg sesshaft geworden, fand Freunde und arbeitet als Französischlehrer. Vor kurzem erhielten er und seine Familie die deutsche Staatsbürgerschaft.

Gemeinsam mit Gerd Hachmöller, der die Kreisentwicklung im Landkreis Rotenburg verantwortet, beschreibt er in einer Online-Kolumne im Magazin "Der Spiegel" Samer Tannous' Versuche, Gebräuche, Schrullen und Sitten der neuen deutschen Heimat zu verstehen.

