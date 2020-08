Klimawandel und Gesundheit – Sabine Gabrysch

"Wir müssen überlegen: Was ist uns eigentlich wirklich wichtig?"

Die Veränderungen des Klimas können wir auf der ganzen Welt beobachten: Hitzewellen, Dürren, Artensterben, Wasser- und Lebensmittelknappheit. All das bedroht – direkt oder indirekt – die menschliche Gesundheit. Mit der Ausbeutung der Natur schadet der Mensch letztlich sich selbst.



Deshalb will Sabine Gabrysch im Rahmen ihrer neuen Professur an der Charité untersuchen, wie der Mensch sein Leben so gestalten kann, dass es sich mit dem Klima und mit den endlichen Ressourcen verträgt. Die Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) will mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass die Menschen sich bewusst machen: Die Erde, unser Planet, ist die Lebensgrundlage aller menschlichen Existenz. Gesunde Menschen kann es deshalb nur auf einem gesunden Planeten geben.

Redaktion: Valentina Dobrosavljevic