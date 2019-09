Frauenhandel in Deutschland – Sabine Constabel

Sabine Constabel, Gründerin des gemeinnützigen Vereins SISTERS

Die Sexbranche Deutschlands boomt. Etwa 400.000 Prostituierte bieten ihre Dienste an, rund 1,5 Millionen Männer nehmen sie täglich ganz legal in Anspruch. Die Wirtschaftskraft der Branche ist enorm. Bis zu 15 Milliarden Euro werden jährlich umgesetzt, Tendenz steigend. Seit der Einführung des Prostitutionsgesetzes im Jahr 2002 ist kein anderes europäisches Land so liberal und damit so lukrativ für Zuhälterei und Menschenhandel wie Deutschland.



Prostitution darf nicht legitimiert werden, sagen dagegen Länder wie Schweden und Frankreich. Sie verbieten durch das "Nordische Modell" den Kauf sexueller Dienstleistungen und definieren Prostitution als Gewalt gegen Frauen. Die Prostitution ist innerhalb der liberalen europäischen Gemeinschaft zum Zankapfel geworden. Zum Problem werden Armuts- und Zwangsprostitution besonders durch Frauen aus Osteuropa, sagt Sabine Constabel. Sie hat sich zum Ziel gemacht, Frauen beim Ausstieg zu helfen, und gründete 2015 den gemeinnützigen Verein SISTERS in Stuttgart, der sich für den Ausstieg aus der Prostitution einsetzt.

Redaktion: Jessica Eisermann