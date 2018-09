Trolle – von der Mythologie bis ins Internet

"Trolle sind böse Figuren, die aus dem Hinterhalt agieren", sagt Rudolf Simek – insofern sei es durchaus angemessen, dass die Bezeichnung "Trolle" im Digitalzeitalter diese neue Dimension gewonnen hat. Ein Troll im Netz, dem es nicht um Sachaussagen, sondern allein um Störung gehe, sei ja etwas wirklich Unangenehmes – "und insofern schließt sich der Kreis zu den mittelalterlichen Vorstellungen."

Rudolf Simek, Trollforscher

Heute existieren Trolle in der Kultur in ganz verschiedenen Facetten, das reicht von putzigen Figürchen in Kinderbüchern bis hin zu opulent inszenierten Kampfmaschinen in den "Herr der Ringe"-Verfilmungen. Beides hat mit dem Ursprung des Mythos vom Troll wenig zu tun. Das Putzige dieser Figuren empfinde der Mediävist in ihm sogar als "eine Pervertierung des ursprünglichen skandinavischen Konzepts", erklärt Rudolf Simek. Trolle sind auf eine primitive Art gemein und mordlüstern, zumindest die männlichen. Die Troll-Frauen werden in den Sagen etwas weicher und freundlicher gezeichnet – und auch ein wenig intelligenter. Mit dem Ausruf "Geh zu den Trollen!" wünschte man im Mittelalter in Skandinavien jedenfalls jemanden zum Teufel.

Die ältesten Erwähnungen von Trollen finden sich in norwegischen und isländischen Skalden, Dichtungen also, die vor rund 1000 Jahren in der Wikingerzeit entstanden sind. Das heißt aber nicht, dass der Mythos von den Trollen nicht schon viele Jahrhundert zuvor entstand und mündlich überliefert wurde. Diese Geschichte des Mythos lässt sich nur nicht vollständig belegen. Fest steht aber: Von den Skalden aus verbreitete sich die Mär vom Troll in weiten Teilen Nordeuropas und wurde zum Inventar der skandinavischen Mythologie.

Literaturtipp:

Rudolf Simek: Trolle. Ihre Geschichte von der nordischen Mythologie bis zum Internet. Böhlau Verlag, 2018. 254 Seiten. ISBN 978-3412507435. Euro 33,--

Redaktion: Claudia Dammann