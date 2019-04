Philip Simon über 70 Jahre Grundgesetz

Philip Simon, Kabarettist

Wie kommt man als Kabarettist darauf, ausgerechnet aus der "Verfassung der Deutschen" ein Programm zu machen? Philip Simon fiel irgendwann auf, dass er wie viele andere auch, die zehn Gebote besser kannte als die Artikel des Grundgesetzes. Er ging an die Arbeit, um seine Lücken zu füllen – und machte dabei große Entdeckungen:



Einerseits jede Menge Stoff für gute Pointen; Artikel 115 zum Beispiel, der "in dadaistischem Juristenkauderwelsch" Grundsätzliches zum Kreditwesen regelt. Andererseits entdeckte der Kabarettist aber auch ein Regelwerk "voller Emotionen" und "einen moralischen und politischen Kompass" für das Zusammenleben, dessen Durchdachtheit ihn immer wieder aufs Neue faszinierte.



Die Folge: "Meisenhorst", das bissige Programm zum Thema, mit dem Philip Simon derzeit auf Tour ist – dazu ein Hörbuch, in dem er alle Artikel des Grundgesetzes eingelesen hat.

