Das Kino lebt

Petra Rockenfeller ist für Experimente offen und kann sich auch vorstellen, im Kino Serien anzubieten. Bei Fernsehfilmen wie dem Tatort gibt es so etwas ja schon - da treffen sich z.B. Fans in einem Münsteraner Kino, um den Krimi gemeinsam auf einer großen Leinwand zu erleben. "Das ist schon ein Happening, was da passiert", sagt die Oberhausener Kinochefin. Trotz der Beliebtheit von Streamingdiensten ist sie davon überzeugt, dass Kino Zukunft hat - als Ort für ein Gemeinschaftserlebnis.

"Ich mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber ob Kino je ausstirbt. Der Ort selbst ist ein so magisch toller Ort für viele, viele Menschen in Deutschland, dass das nicht die Frage ist. Die Frage ist tatsächlich wie wir diesen magischen Ort auch vermarkten, wie wir das den Menschen näher bringen und wie wir klarmachen, das ist ein unglaublich niederschwelliger Kulturort, wo jeder mit dabei sein kann."

Petra Rockenfeller ist nicht nur in Oberhausen geboren, sondern hier mit ihrer Mutter auch zum ersten Mal im Kino gewesen. Sie ist glücklich, dass sie in ihrer Heimatstadt nun auch anderen Menschen das Kino-Erlebnis zugänglich machen kann. Die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet, überhaupt die bewegten Bilder für Kinder und Jugendliche liegen ihr besonders am Herzen. Begrüßen würde sie sogar - auch um die Kompetenz fürs Internet zu fördern - "Film" als Schulfach.

