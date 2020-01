Für das Klima: die Wirtschaft zähmen – Peter H. Grassmann

Peter Grassmann, Wirtschaftethiker

In seinem Berufsleben war der Manager Peter H. Grassmann jahrzehntelang überzeugter Anhänger einer ungezügelten Marktwirtschaft und fixiert auf wirtschaftliches Wachstum. Im Laufe der Jahre änderte er seine Einstellung und entwickelte sich seit den 1990er Jahren immer mehr zu einem pragmatischen Kämpfer für mehr Umweltschutz.



Heute steht für den promovierten Phyiker fest: Der Klimawandel erfordert einen radikalen Kurswechsel in Wirtschaft und Politik, hin zu Klimaneutralität, Fairtrade und Bio. Aber: "Freiwillig läuft in der Wirtschaft nichts, global erst recht nicht." Deshalb spricht sich Peter H. Grassmann für eine Regulierung der Unternehmen aus, die politisch oder mittels Volksentscheiden durchgesetzt werden könnte. In seinem jüngsten Buch entwirft er ein neues Modell einer ökosozial verantwortlichen Marktwirtschaft.

Lesetipp

Peter H. Grassmann: Zähmt die Wirtschaft! Ohne bürgerliche Einmischung werden wir die Gier nicht stoppen. Frankfurt: Westend Verlag 2019. 256 Seiten, ISBN: 978-3864892486.

