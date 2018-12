Von wilden weißen Wölfen

Oliver Goetzl war schon als Kind von Tieren fasziniert und liebte es, draußen in der Natur zu sein. Der 50-Jährige erinnert sich noch heute an Regenwürmer in seinen Hosentaschen und Eidechsen, die er auf den Bauch seiner Mutter setzte. Er studierte Biologie und wurde Tierfilmer.

Zuletzt war Oliver Goetzl mit dem Kameramnn Ivo Nörenberg auf der kanadischen Insel Ellesmere Island. Monatelang lebten die Beiden alleine in der Nähe eines Wolfrudels. Die beiden Filmemacher hatten gemeinsam mit Wissenschaftlern nach Wolfsfamilien mit Jungtieren gesucht, die sie filmen wollten, und dann unter extremen Wetterbedingungen gedreht.

Oliver Goetzl, Tierfilmer

Die Männer kamen sehr nah an die Tiere heran. Da Polarwölfe selten Menschen begegnen und auch keine schlechten Erfahrungen mit ihnen gemacht haben, erlebten sie sie nicht als scheu sondern eher als neugierig. Es gab viele berührende Momente, eine Wölfin, die bei der Aufzucht der Welpen aufopferungsvoll beteiligt war, verhungerte während der Dreharbeiten. Angst hatten die Tierfilmer nicht, keine Situation war wirklich bedrohlich. Denn Eisbären sind sie nie begegnet.



Zur Zeit wird der Film noch auf verschiedenen Festivals gezeigt und hat schon 31 Preise gewonnen, z.B. Bester Film auf dem Green Screen Filmfestival in Eckernförde.

Nebenbei betätigt sich Oliver Goetzl übrigens auch als singender Schlagzeuger und war mit seiner Band Knabenkraut schon in Japan auf Tournee.