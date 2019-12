Katzen verstehen – Mircea Pfleiderer

Mircea Pfleiderer, Katzenforscherin, mit einem Karakal

Mircea Pfleiderer erforscht seit 35 Jahren das Verhalten und die Psyche von Katzen. Jedes Jahr verbringt die Biologin einige Monate in einem Forschungsprojekt in Südafrika mit kleineren Wildkatzen: Falbkatzen, Serval und Karakal. In Deutschland beobachtet sie gewöhnliche Hauskatzen.



Katzen sind laut Statistischem Bundesamt mit fast 15 Millionen Exemplaren das beliebteste Haustier in deutschen Haushalten. Obwohl ihnen nachgesagt wird, sie seien hinterhältig und unerziehbar. Stimmt das überhaupt? Mircea Pfleiderer ist überzeugt, dass Katzen viel durchschaubarer und berechenbarer sind als ihr Ruf – wenn man nur lernt, sie zu "lesen".

Redaktion: Lioba Werrelmann