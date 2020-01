Die Anfänge der Land Art reichen bis in die 1960er Jahre zurück, als vor allem amerikanische Künstler in meist entlegenen geografischen Räumen großformatige Arbeiten schufen: Diese waren nicht transportabel, nicht käuflich und nicht von Dauer – und beinhalteten eine vehemente Absage an den hochpreisigen Kunstbetrieb.

"Chakal" Michel Ohagen, Land-Art-Künstler

Auch Michel Ohagen verbindet mit seinen Arbeiten einen durchaus politischen Appell: Achtsamkeit gegenüber der Natur lautet die Botschaft, die er auch den Teilnehmern seiner Workshops zu vermitteln versucht.



Dort stellt er immer häufiger fest, wie groß die Sehnsucht der Menschen nach neuen (Natur-)Erfahrungen ist. Enttäuschung angesichts erschöpfender Lebensverhältnisse in den urbanen Zentren sei dafür einer der wesentlichen Faktoren, so Michel Ohagen.



Ihn selbst hat die Kunst aus einer schweren Krise befreit. Seither streunt er immer wieder durch Landschaften in Schweden, in Israel oder Deutschland. Daran angelehnt hat er sich den Künstlernamen "Chakal" gegeben. Ohagen ist überzeugt: "Wir gelangen stets an jenen Ort, an dem 'man' uns erwartet".

