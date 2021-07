Cool-out in der Pflege – Michael Isfort

Michael Isfort, Pflegeforscher

Pflegekräfte befinden sich für Michal Isfort in einem Zwiespalt. Einerseits wollen sie Patienten die beste Pflege zukommen lassen. "Menschen in Notsituationen zu helfen ist ein wichtiger Antrieb in der Pflege", weiß der Pflegeforscher vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung in Köln. Andererseits sollen Pflegekräfte möglichst viele Patienten in möglichst kurzer Zeit versorgen. Auf dieses Spannungsfeld zwischen eigenem Anspruch und ökonomischem Zwängen reagieren Pflegekräfte oft ernüchtert.



Eine typische Strategie, um handlungsfähig zu bleiben, ist das sogenannte "Cool-out". Ein schleichender Prozess, der mit Resignation und Schuldgefühlen beginnt und irgendwann zu einem "sich-kalt-machen" führt. Pflegende verlieren angesichts der nicht mehr zu bewältigenden Aufgaben ihre Empathie, werden gleichgültig, zynisch oder emotional stumpf. Für Michael Isfort ein Alarmsignal. Die Rahmenbedingungen dürfen Menschen in Pflegeberufen nicht kaputt machen.

Redaktion: Valentina Dobrosavljević