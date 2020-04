Klimaneutral leben – kann doch jeder!

In wenigen Tagen ist "World-Overshoot-Day" in Deutschland. Das heißt, ab Anfang Mai verbrauchen wir mehr Ressourcen als uns die Erde für unser Land in diesem Jahr zur Verfügung stellt. Trotz des gestiegenen Bewusstseins, dass wir nicht weiterleben können wie bisher, haben beispielsweise der Auto- und Flugverkehr in Deutschland stark zugenommen, zumindest in normalen Zeiten, ohne Corona-Beschränkungen. Gleichzeitig steht uns wohl der dritte trockene Sommer in Folge bevor – mit nicht genau vorhersehbaren Folgen. Michael Bilharz lebt und handelt selbst so, wie es nötig wäre, damit die Menschheit den Klimawandel noch abmildern könnte: nämlich komplett klimaneutral.



Beim Umweltbundesamt ist der promovierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler für Alltagstipps zum Nachhaltigen Konsum zuständig. Außerdem betreut er dort den so genannten CO2-Rechner; der zeigt, wie viele CO2-Emissionen wir durch unsere Lebensweise verursachen, auch wenn wir uns für umweltbewusst halten. Dabei müsse nicht jeder auf ein Auto verzichten oder Vegetarier werden, so Michael Bilharz. Wie man große Dinge erreichen kann, auch ohne auf die Politik zu warten, verrät er in der Redezeit. Außerdem stellt er "3 fürs Klima" vor – einen neu gegründeten Verein, der die Umsetzung der Paris-Ziele auf individueller Ebene schon heute möglich machen soll.

Redaktion: Heiko Hillebrand