Als Film zur Kunst wurde – Michael Beckmann

Filme sind Kunstwerke und genauso förderungswürdig wie Theater oder Konzerte. Dieser Grundsatz gilt in vielen Städten, seit vor 50 Jahren in Duisburg das erste "Kommunale Kino" gegründet wurde. Um 1970 waren Filme nur im kommerziellen Kino und gelegentlich in einem der beiden Fernsehprogramme ARD und ZDF zu sehen. Zudem gab es kaum künstlerisch hochwertige deutsche Filme in dieser Zeit. Das änderte sich auch dank der Kommunalen Kinos. Unter dem Motto "Andere Filme anders sehen" zeigten sie internationale Filme, vor allem aber den "Neuen Deutschen Film" von Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, Volker Schlöndorff oder Margarethe von Trotta. "Der Hunger auf gute Filme war geweckt", sagt Michael Beckmann.

Redaktion: Lioba Werrelmann und Gundi Große