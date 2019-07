Die Veränderung von Raum und Stadt – Martina Löw

Martina Löw, Stadtsoziologin

Als Soziologin beobachtet Martina Löw, wie sich das Verhältnis von Menschen zu Räumen verändert. Wenn wir das Smartphone benutzen, um uns mit Navigationssystemen zu orientieren oder wir auf öffentlichen Plätzen durchgehend mit digitalen Kameras aufgezeichnet werden, dann verändert sich dadurch grundlegend soziale Wirklichkeit.



Kinder tragen heute Punkte in Online-Karten ein, anstatt Karten in Tagebücher einzuzukleben. Ein Kind erschließt sich nicht mehr wie früher erst kleine Räume im direkten Umfeld, die dann immer größer werden, weil sich der Radius erweitert. Heute sind Kinder anders verortet. Wenn sie Karten zeichnen, malen sie Punkte, die wie ein Puzzle nebeneinander gesetzt werden. Solche Effekte der Digitalisierung verändern grundlegend das soziale Miteinander.



Heutzutage finden wir in fast allen städtischen Räumen den Versuch, innovativ und zukunftsorientiert zu planen. Wie verändert sich der Alltag, wenn Überwachung selbstverständlich ist? Sogenannte "Smart Cities" sind Modellstädte, die komplett nach solchen Konzepten gebaut wurden. In Südkorea gibt es schon heute solche Planstädte. Wie leben die Menschen in solchen Städten aus der "smarten" Bastelkiste? Und was können wir hier daraus lernen?

