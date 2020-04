Geschichte lernen mit Kartenspielen

Wollten Sie schon immer einmal wissen, wie es sich anfühlt zu manipulieren, hinhaltende Gespräche zu führen und in die totale Kontrolle zu kommen? Dann können Sie spielerisch für etwa 20 Minuten zum*zur Stasi-Mitarbeiter*in mutieren. Der Witz an dem Spiel: Alle Mitspieler*innen sind bei der Stasi, Gegner*innen wie Pfarrer, Jugendliche oder Journalist*innen existieren nur als "kritische Spielkarten".

Was makaber klingt, ist für Spieleentwickler Martin Thiele-Schwez eine bewusste Entscheidung. Gemeinsam mit einem Partner erfindet er zum Thema Playing History Spiele auf Basis historischer Ereignisse. So entstanden "Bürokratoploy", "Wendepunkte", das Brettspiel "Wir sind das Volk" und zuletzt – in Zusammenarbeit mit dem Berliner DDR-Museum und dem Stasi-Unterlagen-Archiv – das Kartenspiel "Stasi raus, es ist aus!".

Redaktion: Lioba Werrelmann