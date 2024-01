Schauspielerin, Mutter und "Puh!" – Marie Lumpp

Die Selbstausbeutung gehört zur Kreativität wie die Konkurrenzangst, sagt Marie Lumpp. In vielen Theatern machen Gewohnheits-Hierarchien, Geniekult, Familien-Feindlichkeit und Überforderung Müttern den Alltag schwer.

Marie Lumpp engagiert sich daher im Verein "Bühnenmütter". Denn sie weiß als Mutter, was ihr versagt wird. Deshalb hat die studierte Schauspielerin und gelernte Musical-Darstellerin sogar ihr Fach gewechselt: Sie tourt mit ihrem ersten Comedy-Programm durchs Land. In "Mama ohne Plan" spielt Marie Lumpp die komischen und bisweilen anstrengenden Seiten der Mutterschaft in unserer Gesellschaft durch.

