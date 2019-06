Über das Landleben (der Städter) – Lola Randl

Filmemacherin und Autorin Lola Randl

Lola Randl hat ein altes kaputtes Haus im Ortskern von Gerswalde in der brandenburgischen Uckermarck gekauft. In den ersten Jahren fühlte sie sich dort sehr einsam. Mittlerweile hat sich eine Gruppe Exil-Städter*innen um sie geschart, die ihr aufs Land nach Gerswalde gefolgt sind. Im Dorf gibt es inzwischen ein japanisches Café, eine Permakulturgärtnerei, eine Galerie, eine Bar und manchmal Kino. Gerswalde in der Uckermark, gut zwei Stunden mit dem Zug, etwa 100 Kilometer entfernt von Berlin, ist zum Ausflugsziel und Sehnsuchtsort der Großstädter geworden, die den Traum der Selbstverwirklichung auf dem Land träumen.

Randl ist als Spielfilmregisseurin bekannt geworden (u.a. "Die Erfindung der Liebe" (2013), "Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer" (2017)). Sie bewegt sich aber auch erfolgreich im dokumentarischen Film, etwa mit der Doku-Serie fürs Fernsehen "Landschwärmer" (2014), aus der auch noch ein Dokumentarfilm fürs Kino werden soll.

Die Regisseurin und Autorin Lola Randl lebt in Gerswalde in einer Art Großfamilie, mit ihren Kindern, ihrer Mutter und zwei Partnern. Mit viel Humor und Selbstironie schildert sie das Leben in Gerswalde in ihrem Buch "Der große Garten" und ihrem aktuellen Dokumentarfilm "Von Bienen und Blumen".

Buchtipp

Lola Randl (2019): Der große Garten. Roman. Verlag Matthes & Seitz. 320 Seiten. ISBN: 978-3-95757-745-0

Filmtipp

Von Bienen und Blumen. Dokumentarfilm Deutschland 2018. Regie Lola Randl. FSK ohne Altersbeschränkung. Kinostart 9. Mai 2019.