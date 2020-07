Die Zukunft der Arbeit – Lisa Herzog

Philosophin Lisa Herzog

" Die Corona-Krise ist eine Gelegenheit, die Art und Weise zu überdenken, wie wir Arbeit bewerten, und unser Wirtschaftsleben nach der Krise auf andere Weise neu aufzubauen ", sagt Lisa Herzog. Die Arbeit, so die Philosophin, wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allem als Profitfaktor betrachtet – und als etwas ausgesprochen Individualistisches. Dabei hat die Arbeit natürlich auch eine starke gesellschaftliche Bedeutung – so wie sie für das Individuum viel mehr ist als nur ein Mittel zum Gelderwerb, es geht zum Beispiel immer auch um Anerkennung und Sinnstiftung. Welchen Wert hat die Arbeit in der Zukunft – wenn durch die Digitalisierungsprozesse viele Arbeitswelten ihr Gesicht möglicherweise komplett verändern werden. Die Arbeit werde den Menschen nicht ausgehen, ist sie überzeugt. Wie ist gute und gerechte Arbeit möglich?

Lisa Herzog, Jahrgang 1983, ist Professorin für Politische Philosophie und Theorie an der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München. In ihrem Buch erläutert sie, wie eine aus ihrer Sicht gerechte Arbeit aussehen kann.

Buchtipp

Lisa Herzog: Rettung der Arbeit. Ein politischer Aufruf. Hanser Berlin 2019. 224 Seiten. 22 Euro.