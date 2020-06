Begegnungen mit dem Fuchs – Katrin Schumacher

Katrin Schumacher, Literaturwissenschaftlerin und Journalistin

Die Literaturwissenschaftlerin und Journalistin Katrin Schumacher hatte schon immer eine besondere Beziehung zum Fuchs. Sie findet seine Spuren in Büchern: Schon seit den antiken Fabeln ist der Fuchs Sinnbild des listigen und verschlagenen Zeitgenossen. Sie findet ihn in Bildern, im elterlichen Hühnerstall (der immer gut verschlossen werden musste über Nacht) und immer häufiger findet sie ihn in der Stadt, zwischen Mülltonnen und Parkgestrüpp. Nur selten trifft sie ihn von Angesicht zu Angesicht, dazu ist der Fuchs zu scheu.



Über Fuchs-Begegnungen in der Literatur und Kultur, auf dem Hochsitz oder in der Kürschnerei hat Katrin Schumacher ein sehr persönliches Portrait geschrieben.

Redaktion: Valentina Dobrosavljevic

Buchtipp

Katrin Schumacher, Judith Schalansky (Hg.): Füchse. Ein Portrait. Reihe: Naturkunden Bd. 60. Berlin: Matthes & Seitz 2020. 159 Seiten. ISBN: 978-3-95757-855-6.