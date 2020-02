Mobile Biogasanlagen als Rucksack

Energie aus dem Rucksack – Das Social Business von Katrin Pütz

Die mobile Mini-Biogas-Anlage von Katrin Pütz ist so günstig, dass afrikanische Bauern sie bezahlen können, und so einfach, dass sie in zwei Stunden aufgebaut ist. Außerdem kann man das produzierte Biogas in einem riesigen Rucksack transportieren und weiterverkaufen.