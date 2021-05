Was ist der heilige Geist? – Jörg Lauster

"Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser", lauten die ersten Sätze der Schöpfungsgeschichte. Der göttliche Geist, der erst später zum heiligen Geist wurde, war also schon zu Beginn der Zeit nicht in Kirchenmauern, in christlichen Institutionen, Ritualen oder Liturgien eingesperrt. Er war schon vor der Schöpfung auf der Welt und schwebte über der Urflut.

Prof. Dr. Jörg Lauster, Lehrstuhl für Dogmatik, Religionsphilosophie und Ökumene, LMU München

Der Theologe Jörg Lauster hat eine Biographie des heiligen Geistes von den Anfängen des Christentums bis zur Gegenwart verfasst. Neben Gott Vater, seinem Sohn Jesus Christus ist der heilige Geist der Dritte im Bunde des dreieinigen Gottes. Er kommt im Pfingstwunder auf die Apostel herab und lässt sie in fremden Sprachen predigen und steht am Anfang der Etablierung des Christentums als institutionalisierte Kirche. Doch er bleibt ein unruhiger Geist, ruft in Mystikern Visionen hervor, treibt Gläubige in Ekstasen oder lässt sie in Zungen reden. Bis zu den heutigen Pfingstkirchen lässt sich sein Wirken verfolgen.



Jörg Lausters Biographie des heiligen Geistes geht allerdings weit über die Theologiegeschichte hinaus und entdeckt sein Wirken auch in politischen Freiheitsideen, künstlerischer Inspiration oder in moderner Naturbetrachtung. Der heilige Geist war immer schon in der Kirche und in der Welt.

Redaktion: Jessica Eisermann und Gundi Große

Buchtipp

Jörg Lauster (2021): Der Heilige Geist. Eine Biographie. München: C.H.Beck Verlag. 431 Seiten mit 30 Abbildungen. ISBN 978-3-406-76627-5