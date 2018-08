Hans Beimer verabschiedet sich aus der "Lindenstraße"

Joachim Luger als Hans Beimer mit seiner Familie in einer der ersten Folgen der Lindenstraße

Eigentlich war und ist Joachim Luger Theaterschauspieler. Als ihn der Ruf ins Team der "Lindenstraße" ereilte, verabschiedete er sich – zunächst für ein Jahr – von der Bühne. Daraus sind inzwischen 33 Jahre geworden, in denen Luger alle Höhen und Tiefen der Lindenstraßen-Familie, aber auch erhebliche Veränderungen am Set und in den Produktionsabläufen miterlebt hat. Aber jetzt, sagt er, sei es an der Zeit, einen Schlusspunkt unter dieses enorme Lebenswerk zu setzen, um mehr Zeit für Privatleben und einen größeren Spielraum für neue berufliche Herausforderungen zu haben. Die Rolle des Hans Beimer, als Vater und Großvater, als zweifacher Ehemann, gebeutelt von Arbeitslosigkeit, Alkoholmissbrauch, familiären Katastrophen und zuletzt einer schweren Parkinson-Erkrankung, hat Joachim Luger so authentisch gespielt, dass viele Menschen auf der Straße ihn als Hans Beimer sehen. "Aber wenn wir das alles im wahren Leben erlebt hätten, müsste ich vermutlich einmal pro Woche beim Psychiater auf der Couch liegen."

Redaktion: Julia Lührs