Mein Großvater, der KZ-Kommandant – Jennifer Teege

Jennifer Teege ist Ende 30 als sie durch einen Zufall erfährt: Ihr Großvater war der brutale KZ-Kommandant Amon Göth. Göth war für den Tod Tausender Menschen verantwortlich und agierte besonders grausam. Vielen Menschen ist seine Figur aus dem oscarprämierten Film "Schindlers Liste" bekannt. Für Jennifer Teege beginnt nach der Entdeckung eine Phase der Aufarbeitung, in der sie sich intensiv mit Fragen rund um Identität, Schuld und Verantwortung auseinandersetzt.

Filmszene aus Schindlers Liste mit SS-Komandant Amon Göth (Ralph Fiennes)

Sie reist nach Płaszów in Polen, an den Ort, an dem früher das Konzentrationslager stand. Sie erzählt ihren Freunden und Freundinnen in Israel, die allesamt auch einen persönlichen Bezug zum Holocaust haben, von ihrer Entdeckung. Und ihr wird klar, dass sie nicht nur in der Vergangenheit verhaften kann, sondern Konsequenzen für die Jetzt-Zeit ziehen muss: Jennifer Teege kämpft gegen Antisemitismus, Rassismus und Hass. Dabei hilft ihr ihre Geschichte.

Redaktion: Valentina Dobrosavljević