Lernen braucht Verstehen

Wer angesichts der Informationsflut in der heutigen Zeit nicht den Anschluss verlieren will, muss sich auf lebenslanges Lernen einstellen. Wissen aufnehmen, Fakten zusammentragen, Informationen speichern: All das ist unerlässlich. Entscheidender aber ist, so unser Gast in der Redezeit, dieses Wissen auch anwenden zu können, es kreativ zu nutzen, die richtigen Fragen zu stellen, womöglich etwas scheinbar Verrücktes auszuprobieren, um Neues auf den Weg zu bringen.

Um solche Prozesse des Verstehens anzustoßen, braucht es soziale Interaktion, braucht es den Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden, braucht es Begeisterung und Faszination. Sagt Henning Beck. Deswegen ist für ihn ein rein digitales Lernen immer nur ein Notbehelf. "Die Arbeitswelt der Zukunft wird von denjenigen dominiert werden, die Wissen anwenden können", sagt er. Darauf vorzubereiten, müsste der zentrale Bildungsauftrag an Schulen und Universitäten sein, frei nach diesem Motto: "Lernst du noch, oder verstehst du schon?"

Redaktion: Julia Lührs und Heiko Hillebrand