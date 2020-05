Atmen will gelernt sein – Gerdi Schulte

Gerdi Schulte unterrichtet "bewusstes Atmen"

Gerdi Schulte, 1941 geboren in Hagen, hat in ihrer Familie gelernt, es allen recht zu machen, nicht aufzufallen, die Luft anzuhalten und nach außen spielt sie den Sonnenschein. Gerdi Schulte heiratet früh und zieht mit ihrem Mann in den 1960er Jahren nach Düsseldorf und wird dort politisch aktiv in der Frauenbewegung. Doch ihre "Maske des Strahlens" habe sie erst Anfang der 1990er ablegen können.



Bei einer Ausbildung zur Atemtrainerin lernte sie das "bewusste Atmen" und sei in Kontakt zu ihren Gefühlen gekommen, ein Befreiungsschlag. Diese Erfahrungen will Gerdi Schulte weitergeben und gründet 1995 eine eigene Praxis für Atemtherapie in Düsseldorf. Die so genannte "Ganzheitliche integrative Atemtherapie" ist von den Krankenkassen nicht anerkannt, ihre Kunden zahlen privat, um mit Gerdi Schulte zu atmen.

