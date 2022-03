Frieden gegen die Klimakrise – Franz Alt

"Vor lauter Corona und Klimaschutz ist die Gefahr eines Atomkriegs in der Öffentlichkeit beinahe vergessen und verdrängt worden" , schreibt der Publizist Franz Alt in seinem neuen Buch. Dieses Buch hat er zusammen mit dem Klimawissenschaftler und Ehrenpräsidenten des Club of Rome Ernst Ulrich von Weizsäcker verfasst und es handelt eigentlich von der Umweltzerstörung und eben von der Klimakrise. Denn 50 Jahre nach dem wegweisenden Bericht zu den "Grenzen des Wachstums" des Club of Rome sind diese Probleme alles andere als gelöst.

Franz Alt, Journalist, Autor und Friedensaktivist

Durch den Krieg in der Ukraine sind Corona und der Klimaschutz unerwartet auf die bitterste Weise in den Hintergrund gerückt. Die Situation ist dramatisch, Hoffnung macht Franz Alt im Prinzip nur die Möglichkeit, dass eine wachsende Opposition in Russland mehr Macht gewinnen könnte.



Auch für die Bewältigung der existenziellen Herausforderungen des Klimawandels gebe es im Moment nur eine gute Option, nämlich Frieden zu schaffen und internationale Kooperation, sagt Franz Alt. Er fordert, dass wir dies trotz des Kriegsgeschehens in der Ukraine nicht aus den Augen verlieren.

Buchhinweis

Franz Alt und Ernst Ulrich von Weizsäcker (2020): Der Planet ist geplündert. Was wir jetzt tun müssen. Stuttgart: Hirzel Verlag. 240 Seiten. ISBN 978-3-7776-3133-2. 22 €.