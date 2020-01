Das Corona-Virus – Prof. Florian Klein

Klein: "Kein Grund zur Panik"

Auch in Deutschland wurden inzwischen Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt. Um den Erreger in Schach zu halten, hat die chinesische Regierung Städte wie Wuhan abgeriegelt. Eine Lehre, die das Land aus den Fehlern der SARS Epidemie gezogen hat.



Damit ein wirklich gefährliches Virus entsteht, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, erklärt der Virologe Florian Klein, Direktor des Instituts für Virologie an der Universität zu Köln: Es kann sich effizient von Mensch zu Mensch übertragen, und es ist auch besonders bösartig. "Dies trifft zum Glück nur äußerst selten zu. Aber theoretisch könnte ein solches Supervirus jederzeit auftauchen". Noch seien viele Eigenschaften des Corona-Virus unbekannt. Dennoch sei Panik fehl am Platz. Auch das Robert-Koch-Institut hält die bisherigen getroffenen Vorkehrungen für ausreichend und warnt vor übertriebener Angst.

Redaktion: Moritz Folk