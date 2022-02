Die Schönheit der Wildpflanzen – Ewald Weber

Mehr als 3.000 wild wachsende Pflanzenarten gehören zu unserer heimischen Flora. Sie sind nicht zuletzt der Vielfalt der Landschaften zu verdanken, von den Küstendünen im Norden über die Fluss-, Moor- und Waldlandschaften im Westen bis zu den Gebirgszügen im Süden. Überall dort, wo noch ein Stück "wilde" Natur möglich ist, sind auch Brennnesseln, Mohn, Leinkraut oder Schierling zu Hause.

Nur: Wer kennt heute noch all die vielen Pflanzen, Sträucher und Bäume und ihre Besonderheiten? Wer hat einen Blick für die Schönheit jener Pflanzen, die gern als "Unkraut" verunglimpft werden, aber nicht nur für Insekten, sondern für intakte Ökosysteme insgesamt von großer Bedeutung sind?

Ewald Weber liegen gerade die "Allerweltspflanzen" am Herzen, von denen so manche vom Aussterben bedroht sind, während andere längst nicht die Beachtung finden, die sie verdienen. Mit seinen Pflanzenporträts möchte der Biologe den Blick schärfen für die "Schatzkammer" Natur in unserer Umgebung, die es zu bewahren und zu pflegen gilt.

Je mehr "wilde" Natur wir der Vernichtung preisgeben, desto mehr bringen wir auch unseren eigenen Lebensraum in Gefahr, sagt er: "Naturschutz ist immer auch Menschenschutz."

Redaktion: Lioba Werrelmann

Buchtipp

Ewald Weber (2022): Wo die wilden Pflanzen wohnen. München: oekom. ISBN: 978-3-96238-343-5. 256 Seiten. 22 €.