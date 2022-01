Wie weit ist die Künstliche Intelligenz?

Es gibt wohl wenige Bereiche, die sich so rasant entwickeln wie die Künstliche Intelligenz. Inzwischen ist sie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken – in Form von Fahrassistenzsystemen, Übersetzungsprogrammen oder Sprachassistenten.

Elisabeth André ist Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für menschzentrierte Künstliche Intelligenz an der Universität Augsburg. Sie hat diese Entwicklung von Beginn an miterlebt. Und mitgestaltet. Heute zählt sie zu den führenden Forschenden auf dem Gebiet der Mensch-Maschine-Interaktion und der Künstlichen Intelligenz. Sie ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Von ihr erfahren wir in der Redezeit, womit sie sich in ihrer Forschung aktuell beschäftigt. Wir fragen sie: Welche Potenziale und Risiken stecken in dieser Technologie? Wie blickt sie zurück auf ihre Anfänge – und wie sieht sie ihre Zukunft? Werden Roboter den Menschen ablösen können - im Haushalt, in der Pflege oder in der Weltraumforschung?

Redaktion: Heiko Hillebrand