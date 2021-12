Reise zum Mars – Dennis Freischlad

Er liebt die Sonne und das Meer und reist gerne um die Welt. Wenn es möglich wäre, würde er auch zum Mars reisen. Doch welche Folgen hätte das für ihn? In einem Experiment mit elf anderen Teilnehmern wollte Dennis Freischlad das am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln herausfinden.

Drei Monate lang lebte die Gruppe in einer künstlichen Raumstation, davon zwei Monate durchgehend in einer besonderen Liegeposition. In dieser Position, so wurde es den Probanden vermittelt, komme der Mensch auf der Erde der Schwerelosigkeit am nächsten. Doch das hat enorme Folgen für Körper und Geist.

Freischlads Fazit nach unzähligen Tests und teils aberwitzigen Momenten: "Es war ein fliegender Teppich und eine Folterkammer zugleich." Am Ende hat er seinen Heimatplanten mehr denn je lieben gelernt und erkannt, was das Leben auf der Erde einzigartig macht.

Redaktion: Heiko Hillebrand