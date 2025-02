Energie smart speichern – David Oudsandji

Die Idee von Voltfang ist so einfach wie effektiv: Mit ausrangierten, aber noch funktionsfähigen Batterien von E-Autos kann selbsterzeugter oder in Niedrigpreisphasen gekaufter Strom vor Ort gespeichert und dann in Spitzenzeiten genutzt werden. Das senkt die Preise, ersetzt Rohstoffe, spart Strom und entlastet das Stromnetz. Zielkundschaft sind Industrie- und Gewerbebetriebe.

Darauf gekommen sind David Oudsandji und seine Kollegen als Studierende der RWTH Aachen, als sie ein Energieproblem mit ihrem Camper-Van hatten. 2020 gründeten sie Voltfang. Erst kürzlich haben Fremdkapitalgeber Voltfang weitere Millionen gewährt, etwa 100 Mitarbeitende hat das Unternehmen mittlerweile. Ziel: Bis 2030 will Voltfang mit seiner Methode das Braunkohle-Kraftwerk Weisweiler überflüssig machen.

David Oudsandji ist in Köln aufgewachsen; seine Eltern sind aus dem Iran nach Deutschland eingewandert. Zusammen mit seinen Kollegen von Voltfang hat er 2024 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten; außerdem wurde er in Forbes-Liste der "30 Under 30" für Europa im Bereich "Manufacturing & Industry" aufgenommen.

Redaktion: Jessica Eisermann