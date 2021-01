Das Ende von Demokratien

Als 1989 das Ende des Kalten Krieges den Siegeszug der Demokratie einläutete, sprachen manche schon vom "Ende der Geschichte". Die Demokratie hatte sich als politisches System durchgesetzt. Doch die nach 1990 begonnene Demokratisierung in Osteuropa, in Afrika und in Lateinamerika kämpft immer wieder mit Rückfällen in autoritäre Strukturen. Der Historiker Nonn kommt zu dem Schluss, Demokratien seien besonders in den ersten 20 Jahren nach ihrer Gründung fragil, weil die Menschen mit dem System nicht vertraut sind. Übersteht sie allerdings die Jahre des Aufbaus, kann eine Demokratie sehr langlebig sein.

Historiker Christoph Nonn forscht in Düsseldorf zum Ende von Demokratien.

Dennoch erleben wir in Europa und in Nordamerika, dass populistische Bewegungen breiten Zulauf haben und selbst die älteste Demokratie der Welt einen "Modernisierungsstau" hat und in einer Krise steckt. Christoph Nonn ist Professor für Neueste Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und hat gemeinsam mit anderen Historiker*innen untersucht, aus welchen Gründen Demokratien in Europa, aber auch weltweit scheiterten. Die Ergebnisse ihrer Arbeiten sind in einem Sammelband erschienen. In der Redezeit spricht er über Analogien zwischen Geschichte und Gegenwart und was wir daraus lernen können.



Buchtipp

Christoph Nonn (Hg.): Wie Demokraten enden, Brill, 34,90 Euro,

ISBN: 978-3-506-70445-0

