Die Zeit – der Schlüssel für unsere Zukunft

Zeit ist ein Gefühl und entsteht in unserem Gehirn. Unser subjektives Erleben von Zeit ändert sich ständig: Mal vergeht die Zeit langsam, mal rast sie davon. In der Erinnerung bekommen Ereignisse oft eine andere Zeitdimension als im Moment des Erlebens. Wie wir unsere Zeit verbringen und empfinden, entscheidet über unser zukünftiges Handeln, erklärt Christiane Stenger.

Der Physiker John A. Wheeler vertrat die Ansicht: "Zeit ist die Methode der Natur zu verhindern, dass alles auf einmal passiert." Eine Erkenntnis, die wir nur selten beherzigen. In unserem digitalen To-do-Listen-Zeitalter hetzen wir von einem Termin zum anderen, üben uns in Multitasking, bis wir erschöpft daliegen und einsehen müssen: Wir können nicht alles auf einmal erledigen. Das Zeitgefühl in unserem Kopf spielt verrückt. Jeder von uns darf sich fragen: Wie will ich die restliche Zeit meines Lebens verbringen?

Redaktion: Beate Wolff